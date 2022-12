Hideo Kojima kehuu Twitterissä suomalaisbändi Blind Channelia

Hideo Kojiman levylautaselle on päätynyt suomalaisbändi Blind Channelin debyyttialbumi.

Suomalaisbändeistä muun muassa Apocalypticaa fanittava Hideo Kojima tuntuisi myöntävän puhtaat paperit myös Blind Channelin albumille Lifestyle of the Sick & Dangerous. Metal Gear- ja Death Stranding -visionääri antaa levylle aavistuksen ympäripyöreän mutta silti kehuvan arvosanan "pretty good".

Lifestyle of the Sick & Dangerous on Oulusta lähtöisin olevan bändin neljäs albumi, mutta ilmeisesti ensimmäinen Japanin julkaisu – tuotokseltahan löytyy myös euroviisuhitiksi kohonnut Dark Side -kappale.

Suomessakin vieraillutta Hideo Kojimaa pitävät paraikaa kiireisenä ainakin Death Strandingin jatko-osa sekä vielä nimeämätön mysteeripeli Microsoftin alustoille.

Lisää aiheesta: