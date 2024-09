Death Stranding 2: On the Beach:sta paljastettiin uutta pelikuvaa sekä uusia hahmoja

Tokyo Game Show'ssa paljastettiin uusia yksityiskohtia Death Strandingin jatko-osaan liittyen.

Puolitoistatuntinen DEATH STRANDING 2 Special Stage! -lähetys tarjosi mukavasti uutta materiaalia tulevaan Death Stranding 2: On the Beachiin liittyen, ja projektin isä Hideo Kojima jutteli myös pelistä pitkät pätkät (japaniksi tosin). Videoon on saatavilla automaattinen englanninkielinen käännös, jonka avulla saa jonkinlaista osviittaa keskustelun kulusta.

Uuden materiaalin ohella nähtiin myös uudet hahmot Tomorrow ja Rainy, minkä lisäksi pääosan esittäjien japaninkieliset ääninäyttelijät paljastettiin. Alla listattuna tähän mennessä vahvistuneet:

Sam – Kasvot: Norman Reedus, japanink. ääni: Kenjiro Tsuda

Fragile – Kasvot: Léa Seydoux, japanink. ääni: Nana Mizuki

Dollman – Kasvot: Fatih Akin, japanink. ääni: Tomokazu Sugita

Tomorrow – Kasvot: Elle Fanning, japanink. ääni: Shion Wakayama

Tarman – Kasvot: George Miller, japanink. ääni: Mitsuru Miyamoto

Higgs – Kasvot: Troy Baker, japanink. ääni: Satoshi Mikami

Rainy – Kasvot ja ääni: Shioli Kutsuna

Pelissä tullaan lisäksi näkemään jonkinlainen valokuvaustapahtuma, minkä lisäksi Kojima esitteli kollegoineen asiaan liittyvää vaatemallistoa. Vilahtipa lavalla ja materiaaleissa myös Nicolas Winding Refnin tulkitsema Heartman, ja kirsikkana kakun päällä japanilainen musiikin monitaituri Daichi Miura esitti kappaleen Horizon Dreamer sekä itse pelissä virtuaalisesti että lavalla.

Death Stranding 2: On the Beach ei ole saanut vielä virallista julkaisupäivää, mutta se on tarkoitus julkaista ensi vuoden aikana. Tähän mennessä nimikkeen on vahvistettu saapuvan ainoastaan PlayStation 5:lle. Alla olevalla videolla puolestaan on nähtävissä uutta pelikuvamateriaalia kohdissa 20:38, 27:53, 44:08, 52:13 sekä 1:02:01.