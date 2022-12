Suomalainen Fingersoft paljasti kehittävänsä Hill Climb Racing 3:a

Oululainen Fingersoft julkisti kehittävänsä seuraavaa osaa Hill Climb Racing -mobiilipelisarjalleen.

Yhtiön kymmenvuotissyntymäpäivät huipentuvat kolmososan odotettuun vahvistukseen. Fingersoftin toimitusjohtaja Jaakko Kylmäoja kommentoi sarjan jatkoa taannoisessa lehdistötiedotteessa seuraavasti:

”Olemme ylpeitä voidessamme vahvistaa näin juhlavuoden lopulla, että toistaiseksi menestynein pelisarjamme on saamassa jatkoa Hill Climb Racing 3 -pelin kehityksen aloittamisen myötä. Merkittävimpiä muutoksia aikaisempiin osiin ovat reaaliaikainen moninpelimahdollisuus ja 3D-grafiikka."

Oululaisen mobiilipelistudion tarina sai alkunsa vuonna 2012, kun oululaisen Toni Fingerroosin muutaman kuukauden projektista syntyi yllättäen yksi suosituimmista fysiikkapohjaisista autopeleistä.

”Totta kai on myönnettävä, että pelin suosion jatkuminen näin kymmenen vuoden jälkeenkin tuntuu hyvältä. Se on ehdottomasti osoitus siitä, että työntekijämme ovat onnistuneet siinä mitä he tekevät. Mielestäni se on seurausta siitä, että olemme yhdessä onnistuneet luomaan työympäristön, jossa on tasapaino niin luovuuden ja tuottavuuden, kuin työn ja vapaa-ajan välillä”, Kylmäoja sanoo.

Tällä hetkellä Fingersoft työllistää 110 pelialan osaajaa Suomessa. Tänä vuonna yritys oli otsikoissa työaikakokeilullaan, jossa työntekijät saivat 80% työajasta 90% palkan. Fingersoft haluaa erottua panostamalla erityisesti työntekijöidensä hyvinvointiin.

“Kokeilun tulokset olivat hyvät, ja päätökset sen jatkosta tullaan julkaisemaan lähiaikoina”, Kylmäoja kertoo.

Alkuperäinen Hill Climb Racing julkaistiin vuonna 2012. Se keräsi pelkästään vuonna 2021 yli 220 miljoonaa uutta pelaajaa, joka tarkoittaa keskimäärin 600 000 latausta joka päivä. Käyttäjiä tuotoksella oli keskimäärin yli 4 miljoonaa per päivä. Yhteensä latauksia oli tämän vuoden huhtikuussa yli 1,5 miljardia.

Jatko-osa Hill Climb Racing 2 julkaistiin vuonna 2016. Uusina ominaisuuksina nähtiin muun muassa asynkroninen moninpelimahdollisuus ja hahmojen sekä ajoneuvojen ulkoasun muokkaus. Myöhemmin peliin on lisätty tiimiominaisuuksia, liigat ja säännölliset LiveOps-tapahtumat. Vuonna 2021 teoksen pariin löysi noin 70 miljoonaa uutta pelaajaa, ja keskimäärin sitä pelasi 1,35 miljoonaa päivittäistä käyttäjää.

Fingersoft tulee kertomaan lisätietoa uuden Hill Climb Racing 3:n kehitystyöstä ensi vuoden aikana. Teosta työstetään parhaillaan yhtiön Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa toimipisteissä.