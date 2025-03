For Honor tuo gladiaattoritaistelut areenalle uuden pelikauden myötä

Ubisoftin taistelupeli For Honor juhlistaa yhdeksättä pelivuottaan kunnianhimoisella Theaters of War -sisältökokonaisuudella.

Theaters of War tuo mukanaan uusia sankariluokkia, hahmoskinejä ja kaksi uutta taistelukenttää. Ensimmäisenä pelaajat pääsevät kokemaan tänään alkaneen Ascend-kauden, jossa gladiaattorityylinen Brawl-pelimuoto asettaa soturit toisiaan vastaan areenalla. Tarinalähtöinen kausi seuraa Khatunin johtaja Guljinin valtakautta, jossa soturit voivat joko alistua hänen sääntöihinsä tai todistaa arvonsa areenataistelussa. Myös Astrea ja amatsonikuningatar Kalliopi joutuvat taistelemaan hengestään.

Pelikausi starttaa Khatun’s Triumph -tapahtumalla, jossa kolme kahden hengen joukkuetta ottaa mittaa toisistaan. Voitokkaat gladiaattorit palkitaan ainutlaatuisilla asusteilla, koristeilla ja eleillä. Lisäksi tarjolla on Kalliopin sankariskini, uuden kauden Battle Pass, varustepäivityksiä sekä ritarien uudet panssarivaihtoehdot.

For Honor on saatavilla PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä PC:lle. Peli on yhteensopiva myös PlayStation 5:llä ja Xbox Series X/S:llä ja kuuluu Ubisoft+ -tilauspalveluun.

For Honorin 9. vuoden ensimmäisen kauden trailerin voi katsoa alta.