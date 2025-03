Prince of Persiaa, UFC-mätkintää ja peräti kolmin kappalein Armored Corea maaliskuun PlayStation Plus -lisäyksissä

Sony on vahvistanut lisäykset PlayStation Plus -valikoimiin maaliskuulle.

Extra- ja Premium-jäsenten Game Catalog kasvaa 18. päivä muun muassa UFC 5:llä sekä uusimmalla Prince of Persia -seikkailu The Lost Crownilla. Pelkästään Premium-jäsenyyksien ulottuville puolestaan saapuu Armored Core -pelejä peräti kolmin kappalein – sarjan tuorein osa Fires of Rubiconhan julkaistiin vuonna 2023. Tarkempia tietoja PlayStation Blog -sivustolta, täältä.

Game Catalog – Extra- ja Premium-jäsenille:

EA SPORTS UFC 5 | PS5

Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Syberia – The World Before | PS4, PS5

Classics & PS VR2 – Premium-jäsenille: