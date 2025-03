Indiana Jones and the Great Circlen PS5-julkaisupäivä saattoi paljastua varsin luotettavan livertelijän toimesta

Dealabs on saanut vihiä Indiana Jones and the Great Circlen PS5-julkaisupäivästä.

Esimerkiksi PS Plus -pelien suhteen aina oikeaan osuvan Billbil-kunin mukaan Indiana Jones and the Great Circlen pariin päästään PlayStation 5:llä huhtikuun 17. päivä. Premium-versioon sijoittavat pääsisivät puolestaan ikonisen arkeologin tamineisiin jo paria päivää aiemmin, 15. huhtikuuta. Collector's Edition -painoksen olemassaolosta Billbil-kun ei osaa vielä toistaiseksi sanoa mitään.

Samaisen lähteen mukaan kumpaisetkin painokset julkaistaisiin keräilijöiden iloksi myös fyysisinä levyversioina – näiden ennakkotilaukset starttaisivat reilusti ennen julkaisua, 25. maaliskuuta.

MachineGamesin kehittämä Indiana Jones and the Great Circle on julkaistu aiemmin PC:lle ja Xbox Series X|S:lle – myös Game Pass -valikoimiin.

