Horizon Zero Dawn saa oman Netflix-sarjan – puikoissa The Umbrella Academyn luotsaaja

Kiitelty PlayStation-peli Horizon Zero Dawn saa oman Netflix-sarjan.

Horizon Zero Dawn -sarjan tekoa johtaa Steve Blackman, joka on tunnettu esimerkiksi The Umbrella Academy -sarjan luotsaamisesta.

"Horizon Zero Dawn on poikkeuksellisen hyvin toteutettu peli, jossa on upeita hahmoja, joita ei usein näe pelimaailman eturivissä", taustoittaa Blackman motivaatiotaan sarja-adaptaation takana.

"Guerrilla Games on luonut uskomattoman rehevän ja elävän törmäyskurssille kohti unholaa joutuvien ihmisten ja koneiden maailman."

Sarjan valmistumista odotellessa voi lukaista KonsoliFINin Horizon Zero Dawn -PS4-arvostelun seuraavasta: Uusi uljas aamunkoi. PC-version arvostelu puolestaan löytyy täältä.

Netflixiin on tulossa myös Bioshock-elokuva, jonka ohjaaja ja käsikirjoittaja varmistuivat äskettäin.

Lisää aiheesta: