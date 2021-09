Huhu: Game Boy- ja Game Boy Color -pelit tekevät tuloaan osaksi Nintendo Switch Online -palvelua

Eri sivustojen, mukaan lukien Eurogamerin, saamien tietojen mukaan Nintendo Switch Online -jäsenet saavat pian ulottuvilleen männävuosien käsikonsolipelejä.

Eri lähteistä kuultujen puheiden mukaan Nintendon palveluun lisättäisiin vielä tämän kuun aikana Game Boy- ja Game Boy Color -pelejä. Tarkempaa päivämäärää tahi pelivalikoimaa ei ole tällä haavaa tiedossa. Eurogamer kertoo myös muiden alustojen pelien olevan luultavia lisäyksiä aikanaan.

Tähän mennessä Nintendo Switch Online -tilaajat ovat voineet pelata Switch-konsolilla NES- ja Super Nintendo -laitteilta tuttuja retropelejä. Tarjontaa on ollut yli sadan nimikkeen verran aina ihkaensimmäisestä Super Mario Bros. -tasoloikasta The Legend of Zelda: A Link to the Past -seikkailuun.

