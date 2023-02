The Last of Us Part I:n PC-versio ei ehdi valmiiksi maaliskuun alkuun – julkaisua siirrettiin vajaalla kuukaudella

The Last of Us Part I:n PC-versio myöhästyy vajaalla kuukaudella, kertoo Naughty Dog.

The Last of Us Part I oli tarkoitus saada PC-raudalle maaliskuun 3. päivänä. Nyt Naughty Dog kertoo, että pelin viimeistely julkaisukuntoon ottaa hieman ylimääräistä kehitysaikaa.

Studio kertoo samassa yhteydessä myös olevansa tohkeissaan kaikesta viime aikojen The Last of Us -rakkaudesta, kiitos HBO:n sarja-adaptaation joka on luonnollisesti tuonut paljon uusia faneja myös pelin äärelle. Koko tiedotteen voi lukea uutisen lopun Twitter-upotuksesta.

The Last of Us Part I julkaistaan PC:lle maaliskuun 28. päivä – muuten passelisti HBO-sarjan päätösjakson esittämisen jälkimainingeissa.

