Huhu: Starfield saattaa viivästyä vuoden 2023 jälkimmäiselle puoliskolle

Hartaasti odotettu avaruusseikkailu Starfield saattaa viivästyä jopa vuoden 2023 loppupuoliskolle, mikäli SteamDB-palvelun muutokset pitävät paikkaansa.

Datapankki seuraa Steamissä julkaistavien pelien päivitystietoja, joita kehittäjät lisäävät järjestelmään tasaisella tahdilla. Valven omaa dataa käyttävä palvelu on ollut viimeksi otsikoissa, kun muutamien PlayStation-yksinoikeusjulkaisujen listaukset vuosivat nettiin ennen niiden virallista julkistusta.

Yksi datapankkiin lisätyistä tiedoista on kunkin pelin julkaisupäivä. Vielä muutama päivä sitten Starfield ilmoitti omakseen alkuvuoden 2023, mutta viimeisten päivitysten myötä tiedoissa ilmoitetaan julkaisun tapahtuvan nyt Joulukuun 29. päivä. Vaikka kyseinen ajankohta on mitä todennäköisimmin tilapäinen merkintä, muutos voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että Bethesdan pitkään kehitteillä ollut suurtuotanto on viivästymässä entisestään.

Bethesda ei ole vielä kommentoinut muutosta. Tällä hetkellä Starfieldin julkaisua on kaavailtu vuoden 2023 ensimmäiselle puoliskolle.