Disney+ -suoratoistopalvelu on nyt entistä näyttävämpi PlayStation 5 -konsolilla

Disney on ilmoittanut, että Disney+ -sovelluksesta on nyt saatavilla PlayStation 5 -versio.

Aiemmin konsolilla on voinut käyttää Sonyn aiemman laitteiston, PlayStation 4:n, sovellusta, mutta nyt tarjolla on nimenomaan PlayStation 5:ä varten suunniteltu versio. Merkittävä ero on siinä, että tuore sovellus mahdollistaa 4K- ja HDR-tasoisen kuvanlaadun aiemmin 1080p:n sijasta. Uuden version saa ladattua PlayStation 5:n mediapuolelta.

Disney+ on Disneyn omistama palvelu, joka tarjoaa katsottavaksi elokuvia ja televisiosarjoja. Viihdejätin klassikkofilmien ohella tarjolla on muun muassa uutta ja äskettäin julkaistua sisältöä, kuten vaikkapa She-Hulk, Andor ja Light & Magic.

