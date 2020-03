Humble Bundle aloittaa oman Nintendo Direct -tyylisen esittelysarjansa

Humble Bundle ilmoitti järjestävänsä ensi viikolla Nintendo Direct -tyylisen esityksen nimeltä The Humble Brag.

Digitaalisesta kauppapaikastaan Humble Storesta parhaiten tunnettu yhdysvaltalainen Humble Bundle julkaisee oman esittelysarjansa, The Humble Bragin. Se lupaa julkistaa uusia upeita indie-pelejä.

Humble Bundle aloitti kymmenen vuotta sitten indie-titteleiden myyjänä, kooten peleistä edullisia paketteja eli bundleja. Palvelusta tuli heti suosittu, sillä huokeiden hintojen lisäksi sillä on vahvuutenaan puuttuva DRM-suojaus.

Humble Bundle on myös kerännyt asiakkaidensa kanssa miljoonia eri hyväntekeväisyyskohteisiin, kuten Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle. Parhaillaan myynnissä on Humble Capcom Mega -paketti, jolla tuetaan Direct Relief -organisaatiota ja COVID-19 -pandemiasta kärsiviä.

Humble Bundlen asiakas voi lahjoittaa haluamansa osuuden jokaisen ostoksensa kauppasummasta pelien kehittäjille, valitsemaansa hyväntekeväisyyteen tai palvelulle itselleen. Pelien lisäksi kauppapaikasta voi ostaa muun muassa tietokoneohjelmistoja, e-kirjoja ja sarjakuvia. Humble Bundle on ollut IGN Entertainmentin omistuksessa vuodesta 2017 lähtien.

Humble Bundle tukee indie-pelimaailmaa myös julkaisijana. Esimerkiksi Blue Manchun kehittämä strateginen ammuskelu Void Bastards on Humble Bundlen julkaisema.

The Humble Brag starttaa maaliskuun 24. päivänä iltakuudelta Suomen aikaa, ja voit katsella sitä suorana täältä.

Want to see more new amazing indies coming from our publishing team?







Check out our brand new series, The Humble Brag, where we will be revealing new games and showing what's coming up!







Mark your calendars for March 24th at 9am PST. https://t.co/qwt7wX41eS pic.twitter.com/ijWZ5fZPjg

— Humble Bundle (@humble) March 20, 2020