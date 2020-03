World of Warcraft -hahmojen tasonnosto on nyt vikkelää – Winds of Wisdom tuplaa kokemuspisteiden karttumisen

World of Warcraft -pelaajat saivat tuplabonuksen, joka nostaa kokemuksen karttumista sadalla prosentilla.

Jos pysyttelet sisätiloissa ja löydät itsesi taas Azerothista, Blizzard on helpottanut uuden hahmon kokemustason nostoa antamalla Viisauden Tuulet -tehostuksen puhaltaa läpi örkkimaailman. Winds of Wisdom -kokemuspistetehostus on voimassa 20. huhtikuuta saakka.

Winds of Wisdom -lisä kasautuu yhteen kokemusta lisäävien heirloom-panssareiden kanssa. Tehoste ei kuitenkaan koske World of Warcraft: Classic -pelaajia.

Nyt on siis hyvä aika nostaa vaikka useampi uusi hahmoluokka maksimitasolle.

