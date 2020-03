Yhä useampi kotona jumissa oleva viettää aikaansa pelaten

Koronakaranteeni näkyy myös pelaamisen määrän kasvamisena.

Elettäessä poikkeuksellisia aikoja, myös ihmisten vapaa-ajan toiminta muuttuu ja mukautuu olosuhteisiin. Pelaaminen on selkeästi suosituin kotona oleskelijoiden päivittäinen sähköinen ajankulu. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa viettävät nyt aikaansa pääasiassa sisätiloissa televisiota sekä videoita katsellen, nettiä selaten, ja erityisesti pelaillen.

Amerikkalaisen teleyritys Verizonin mukaan pelaamiseen käytetty aika oli lisääntynyt jopa 75 prosenttia viikko koronaviruksen pandemiaksi laajenemisen jälkeen. Sosiaalisen median käytössä puolestaan ei ollut nähtävissä lainkaan kasvua.

Verizon says that video gaming traffic was up 75% week over week across its network.







General traffic was up 20% WoW. Video streaming up 12% WoW. Social media usage was flat.







The increase is primarily due to lockdowns and self isolation keeping people at home due to COVID-19 pic.twitter.com/Bbb1ehmPhY

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 18, 2020