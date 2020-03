Golden Gun -moodi toi pelihallitunnelman Rainbow Six Siegeen

Tom Clancy's Rainbow Six Siegen uuden Arcade-pelilistan avasi viikonlopun kestävä Golden Gun -pelitila.

Golden Gun -moodi on kunnianosoitus samannimiselle Nintendo 64:n GoldenEye 007 -ammuntaklassikon kustomoidulle pelitilalle. Vuonna 1997 julkaistu GoldenEye 007 on yksi Nintendo 64:n myydyimpiä nimikkeitä.

Golden Gun -taiston säännöt ovat erittäin yksinkertaiset. Jokainen pelaaja on aseistettu kultaisella Deaglella. Deagle eli Desert Eagle on kaasumäntätoiminen pistooli. Golden Gun -moodissa tarkkuus on valttia. Yksi osuma tappaa, ja ase tulee ladata jokaisen laukaisun jälkeen. Lataaminen kestää tuplasti totutun ajan, sillä tässä pelitilassa Deaglella on mukautettu, entistä tyylikkäämpi animaatio. Operaattorien omat laitteet ovat myös käytössä, mutta vain tietyt hahmot soveltuvat tähän räiskintään.

Oregon-kartalle sijoitettu pelitila on saatavilla 23. maaliskuuta saakka.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege on julkaistu PC:lle, Xbox Onelle sekä PlayStation 4:lle. Ubisoft aikoo tuoda suositun moninpelinsä myös uuden sukupolven konsoleille, lue asiasta lisää täältä.

Insert Coin.



Press Start to Play.



🕹️ WELCOME TO THE RAINBOW SIX SIEGE ARCADE.







One gun, one shot, one kill. The Golden Gun arcade playlist is now live! The arcade playlist will be open from Mar 19th - March 23rd. pic.twitter.com/yqnYvAk9vs

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) March 19, 2020