Huomenna sukelletaan tulevan Animal Crossingin maailmaan Nintendo Directin muodossa

Huomenna torstaina kuullaan infoa Nintendo Switch-konsolille saapuvasta Animal Crossing: New Horizons -pelistä.

Kello 16:00 alkava Nintendo Direct -presentaatio kestää ennakkotietojen mukaan noin 25 minuuttia. Tarjolla on syvääluotaavaa tietoa siitä, mitä kaikkea sisältyy autiosaarelle sijoittuvaan pelailuun.

Videon voi katsastaa huomenissa vaikkapa Nintendon Youtube-kanavalta tahi pelijätin Direct-sivulta.

Itse Animal Crossing: New Horizons julkaistaan 20. maaliskuuta.

Tune in on February 20th at 15:00 CET for a roughly 25-minute livestreamed #AnimalCrossing: New Horizons Direct, featuring an in-depth look at Nook Inc.’s Deserted Island Getaway Package! #ACNH pic.twitter.com/m1t6Yn9h3N

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 18, 2020