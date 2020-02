Assassin’s Creed Syndicate pian ilmaiseksi Epic Games Storesta

Epic Games Store jatkaa ilmaisten nimikkeiden jakamista käyttäjille. Seuraavaksi vuorossa on viktoriaaniseen Lontooseen sijoittuva Assassin’s Creed Syndicate.

Starttaamisestaan lähtien Epic Games Store on antanut viikottain vähintään yhden pelin ilmaiseen jakoon. Seuraavat uudet maksuttomat lataukset ovat saatavilla kaupasta 20.-27. huhtikuuta.

Vuonna 2015 julkaistun Assassin's Creed -pelisarjan yhdeksännen osan lisäksi ilmaiseksi ladattavaksi tulee strategiakorttipeli Faeria. Fantasiauniversumiin sijoittuva Faeria on saavuttanut Steamissa erittäin myönteisen kokonaisarvion.

Aiempaa antia ovat muun muassa Batman: Arkham Collection, Abzu, For Honor, Rayman Legends ja Alan Wake.

Surprise! Assassin's Creed Syndicate will also be free on the Epic Games Store this week, starting February 20.







