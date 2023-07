Assassin's Creed -sarjan uutukainen tarjoaa interaktiivisen opetuskierroksen Baghdadin historiaan

Assassin's Creed -sarja jatkaa tutulla opettavaisella linjalla myös tulevassa Mirage-osassaan.

Assassin's Creed Mirage sisältää History of Baghdad -nimellä kulkevan ominaisuuden, joka kertoo infopläjäyksiä tapahtumapaikka Baghdadista. Pelaajalla on tarjolla 66 historiallista tapahtumapaikkaa, joissa päätarinan lomassa vierailemalla voi ansaita sälää protagonisti Basimille. Kategorioita on viisi: taide ja tiede, uskonto ja päivittäinen elämä, hovielämä, ekonomia sekä hallitus.

Ominaisuutta on työstetty yhteistyössä historioitsijoiden kanssa, ja mukana on myös museoista haalittua kuvamateriaalia. Projektin parissa työskennelleen tohtori Raphaël Weylandin mukaan haaremien ja orjuudenkaan kaltaisia hankalampia aiheita ei ole vältelty, vaan niistäkin pyritään kertomaan mahdollisimman todenmukaisesti.

Ubisoft kertoo History of Baghdad -ominaisuudesta astetta syvällisemmin uutistiedotteessaan, täällä.

Assassin's Creed Mirage julkaistaan lokakuun 12. päivä PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.