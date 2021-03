Suomalaisopiskelijoiden karhupeli kilpailee pelinkehityksen maailmanmestaruudesta

Suomalaisten opiskelijoiden kehittämä Fat Bear Week -peli on yltänyt Pelinkehityksen maailmanmestaruuskilpailujen loppusuoralle.

Pelinkehityksen maailmanmestaruuskilpailuihin osallistui viime vuonna yli 1800 tiimiä ympäri maailmaa. Vuoden 2020 kilpailijat on nyt laitettu alustavaan paremmuusjärjestykseen, joten niin ammattilais-, harrastelija- kuin game jam -kategoriankin finalistit ovat selvillä.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän Team Fat Bearsin kehittämä Fat Bear Week taistelee harrastelijakategorian voitosta. Peli voitti viime vuoden 18. viikkoäänestyksen ja kilpaili jo tammikuussa pidetyn fanisuosikki-kategorian finaalissa jääden kuitenkin täpärästi mitalisijojen ulkopuolelle.

Kilpailun voittajat julkistetaan ja palkitaan GDWC 2020 Awards -palkintojenjakotapahtumassa 30. huhtikuuta. Palkintogaalaa voi seurata suorana GDWC:n Twitch-kanavalla.

GDWC 2020 Pro-kategorian finalistit :

Helheim Hassle, kehittäjältä Perfectly Paranormal (Norja)

The Riftbreaker, kehittäjältä EXOR Studios (Puola)

There Is No Game: Wrong Dimension, kehittäjältä Draw Me A Pixel (Ranska)

GDWC 2020 Hobby-kategorian finalistit :

Burn Me Twice, kehittäjältä Null Reference Studio (Espanja)

Fat Bear Week, kehittäjältä Team Fat Bears (Suomi)

From The Shadows, kehittäjältä Gamagora (Ranska)

GDWC 2020 Game Jam -kategorian finalistit :

Big Fish, kehittäjältä TOQGames (Yhdysvallat)

Cat Colony Crisis, kehittäjältä Devil's Cider Games (Kanada)

Time To Dance!, kehittäjältä Savvy Community (Ranska)

GDWC:n vuoden 2020 Fanisuosikki-kategorian voittajat:

1. Receiver 2, kehittäjältä Wolfire Games (Yhdysvallat)

2. The Pancakes Official Game Show, kehittäjältä Dema Studios (Italia)

3. Haven, kehittäjältä The Game Bakers (Ranska)

