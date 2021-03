2021 BAFTA Game Awards voittajat julistettiin – Hades on vuoden paras peli

Eilen illalla julkistettiin vuoden 2021 BAFTA Game Awardsin voittajat.

Parhaan pelin palkinnon pokkasi Supergiant Gamesin kehittämä Hades. Roguelike voitti myös Taiteellisen saavutuksen ja Pelisuunnittelun kategoriat. Jo aiemmin useita palkintoja muista kilpailuista kahminut The Last of Us Part II valittiin voittajaksi niin animaationsa kuin yleisönkin puolesta. Parhaaksi moninpeliksi ylsi Animal Crossing: New Horizons.

Koko lista voittajista näyttää seuraavalta: