Järeät työkoneet käyntiin – RoadCraft-demoversio on nyt testattavissa

Focus Entertainmentin tuleva rakennussimulaatio RoadCraft on saanut pelattavan demoversion.

RoadCraftin demo on saatavilla osana Steam Next Fest -tapahtumaa. Jos raskaan kaluston ajaminen ja massiiviset rakennusprojektit kiinnostavat, nyt on hyvä tilaisuus hypätä ohjaamoon ja kokeilla peliä ennen sen virallista julkaisua.

Erilaiset luonnonkatastrofit ja onnettomuudet ovat jättäneet jälkeensä mittavaa tuhoa RoadCraft-rakennussimulaatiopelin maailmassa. Pelaajien tehtävänä on palauttaa infrastruktuuri entiselleen tai rakentaa kokonaan uutta. Haasteita riittää aina kaatopaikkojen siivoamisesta teollisuusalueiden uudelleenkäynnistykseen sekä siltojen ja teiden rakentamiseen.

Demoversio tarjoaa pelaajille kolme erilaista karttaa ja valikoiman tehtäviä, jotka esittelevät pelin rakennusmekaniikkoja ja työkonearsenaalia. Lisäksi mukana on neljän pelaajan yhteistyötila, joten suuria projekteja voi toteuttaa kaveriporukalla.

Demoversio on pelattavissa PC:llä 3. maaliskuuta 2025 asti. Virallinen julkaisu seuraa perässä 20. toukokuuta, jolloin peli saapuu PlayStation 5:lle, Xbox Series X/S:lle ja PC:lle.