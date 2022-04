Jason Momoan huhuillaan olevan mukana tulevassa Minecraft-elokuvassa – uusi ohjaajakin varmistui

Pitkään työstetty Minecraft-elokuva tuntuu etenevän todella hitaasti, mutta kohtuullisen varmasti.

Minecraft-elokuvan peräsimessä hääräili vuosia sitten Mythic Quest- ja It's Always Sunny in Philadelphia -miekkonen Rob McElhenney. Projekti kuitenkin kuihtui syystä tai toisesta tuolloin kasaan, mutta elokuva on edelleen kuitenkin tuloillaan.

Leffan näyttelijäkööriä ei ole toistaiseksi lähdetty edes arvailemaan, mutta nyt mukaan on saatu The Hollywood Reporterin mukaan todella iso nimi. Vielä nimeltä mainitsemattomassa roolissa nähtäisiin siis tätä nykyä monessa mukana oleva Jason Momoa. Variety puolestaan kertoo ohjaajaksi Napoleon Dynamitella ja Nacho Librellä menestynyttä Jared Hessiä.

Minecraft on toistaiseksi esituotantovaiheessa, joten valmista joudutaan odottelemaan vielä pitkät tovit.