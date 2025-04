Minecraft-elokuva sisältää hurjan määrän viittauksia peliin ja sen tekijöihin – tässä muutamia

Harvoin yksi elokuva dominoi paikallisen elokuvateatterin valikoimaa niin vahvasti kuin Minecraft-elokuva. Lauantai koostui pääasiassa saman elokuvan alkuperäisestä ja dubatusta versiota – ja kaikki näytökset olivat lähes loppuunmyytyjä. Elokuva ei jää historiaan klassikkona, mutta ainakin nuorempi katsojakunta tuntui viihtyvän parituntisen seikkailun parissa.

Mojangin videopeliin perustuva teos sisältää useita silmäniskuja ja kumarruksia Minecraftin loren ja erikoisuuksien suuntaan. Tässä muutamia, jotka osuivat omaan silmään.

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia elokuvasta.

Latausruutu

Elokuva alkaa latausruudulla, aivan kuten pelikin. Jokainen pelikerta alkaa maailman generoinnilla, joten miksei elokuvakin. Onhan kyseessä A Minecraft Movie, eikä The-etuliitettä ole otettu käyttöön. Tekijät ovat kertoneet, että kyseessä on vain yksi tarina isosta Minecraft-universumista.

Ensimmäinen talo

Kun Jack Blackin näyttelemä Steve saapuu ensimmäisen kerran Ylämaailmaan, hän rakentaa suojakseen yksinkertaisen mutahökkelin. Samaa tekee melkein kaikki pelaajat Selviytyjät-moodissa, sillä yö yllättää yllättävän nopeasti. Joka 20. minuutti itse asiassa. Ohessa oma tyylinäytteeni Minecraft Preview -version Vibrant Visuals -päivityksellä höystettynä.

Itse tein ja säästin.

Technoblade

Alkupuolella elokuvan päätähdet saapuvat kylään, jossa he tapaavat kyläläisten ja rautagolemin lisäksi kruunapäisen possun. ”Hän on legenda”, Steve huokaisee. Tämä on kunnianosoitus edesmenneelle TechnoBlade-tubettajalle, joka keskittyi videoissaan Minecraftiin. Profiilikuvanaan hänellä on – vähemmän yllättäen – possu kruunu päässään.

Vesilaskuvarjo

Elokuvan trailerissakin nähty pakkolasku esittelee Minecraftista tutun vesiämpärilaskeutumisen: Korkealta voi pudota turvallisesti, kunhan ehtii heittää vesiämpärin alleen juuri ennen osumaa maankamaraan. Hauska idea on enemmänkin bugi kuin ominaisuus, mutta Mojang päätti jättää ”huijauksen” lopulliseen peliin.

Kykyjenetsintää

Pääpahis osallistuu Nether's Got Talent -kilpailuun lyhyessä muisteluosiossa. Taustalla soi erittäin suosittu Lena Rainen Pigstep-kappele, joka tuotiin peliin mukaan Nether-päivityksessä vuonna 2020.

Inventaario täynnä

Kun Sebastian Eugene Hansenin esittämä Henry etsii elintärkeää Earth Crystal -artifaktia, hän käy läpi arkkuja, jotka ovat täynnä eri esineitä ja asioita. Yhdessä on heinää, toisessa kultaisia omenoita ja yhdessä jopa mätääntynyttä lihaa. Tämä on viittaus pelin ikuiseen ongelmaan tavaranpaljouden kanssa. Arkut täyttyvät nopeasti eri asioista, vaikka niitä ei edes tarvitsisi.

Tuttuja kasvoja

Elokuvan lopussa kyläläinen ja paikallinen rehtori ovat illallisella. Tarjoilijana vilahtaa Mojang Studiosin luovajohtaja ja yksi alkuperäisistä koodaajista, Jens “Jeb” Bergensten. Herra on tuttu pitkästä historiastaan pelisarjan parissa, ja hänet nähdään aina Minecraft Live -lähetyksissä kertomassa tulevista päivityksistä.

Jens Bergensten ensi-iltatunnelmissa.

Myös pitkän rupeaman pelien parissa tehnyt Torfi Frans Olafsson istuu loppupuolen itsepuolustuskurssilla. Olafsson toimi myös elokuvan tuottajana.