Jill Valentinen ennenaikainen pako Pesukarhukaupungista – Resident Evil 3 -demo tulossa

Capcom vihjaa Resident Evil 3 -uusioversion demon ilmestyvän pian.

Kauhupeliklassikko Resident Evil 3 julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Pelin tulevassa uusioversiossa nähdään alkuperäiset protagonistit Jill ja Carlos sekä kaikkialla vaaniva hirviö Nemesis. Muutoin täysin uudistettu toimintaseikkailu ilmestyy reilun kuukauden päästä, mutta Capcomin ilmoituksesta päätellen demoa päästään pelaamaan todennäköisesti jo ennen varsinaista julkaisupäivää.

Resident Evil 3 julkaistaan PS4:lla, Xbox Onella sekä PC:llä huhtikuun 3. päivä. Julkaisu sisältää myös Resident Evil Resistance -moninpelin. Tosifaneilla on mahdollisuus ostaa komea keräilyversio, lisätietoa löytyy täältä.

