Maaliskuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä – tarjolla perin ajankohtainen siili sekä massiivisia vastustajia

Maaliskuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat nyt selvillä. Tällä kertaa kattaus koostuu kolosseista ja vauhdikkaista eläimistä.

Ensi kuun tarjonta näyttää seuraavanlaiselta:

Shadow of the Colossus

Sonic Forces

Shadow of the Colossus on alun alkaen PlayStation 3:lle julkaistu seikkailu, joka on päivitetty PlayStation 4:lle vuonna 2018. Ajatuksena olisi palauttaa tarinan sankarin rakas nainen takaisin manan majoilta kukistamalla lukuisia kerrostalon kokoisia kolosseja. Mystiikkaa ja hienovaraista kerrontaa tarjoava nimike sai arvostelussamme kosolti kehuja (klik).

Sonic Forcesissa päästään luomaan oma eläinhahmo, jonka muodossa päästään juoksemaan, pomppimaan ja tuhoamaan vihulaisia. Nimike ei saanut suorastaan kehuja arviossamme (klik), jossa mainitaan muun muassa suunnitteluvirheet ja tahmeat kontrollit. Oli miten oli, on peli on omalla tavallaan ajankohtainen, sillä Sonicin tähdittämä filmi saapuu elokuvateattereihin tänä perjantaina.

Pelien kimppuun päästään päivämäärällä 3.3. Siihen asti tarjolla on helmikuun kattaus, joka tuo pelattavaksi jollain laskutavalla jopa viisi peliä.