The Legend of Zelda: Breath of the Wild jaksaa huvittaa edelleen – tuore klippi kuin suoraan piirretystä

The Legend of Zelda: Breath of the Wildista ja sen pelimoottorista on moneen. Asiaa on käsitelty sivustollamme kerran jos toisenkin ja kolmannenkin kerran, mutta yhä edelleen pelaajat työstävät videoklippejä erilaisista hassuiluista nimikkeen maailmassa.

Yksi tuoreimmista liikkuvista kuvista on kuin suoraan piirretyistä. Klipissä pelaaja käyttää stasis-kykyä jähmettääkseen kivenlohkareen ja ladatakseen siihen kosolti liike-energiaa. Toiminnon vaikutus päättyy juuri, kun matkalaiseksi naamioitunut ilkeän Yaga-klaanin jäsen on aikeissa hyökätä pelin sankarin kimppuun.

Seuraa yksi osuma kivestä ja vihollinen on mennyttä. Hetkeksi ilmaan pyörimään jäävä ase kruunaa videonpätkän. Klipin voi katsoa alta, mutta mikäli upotus ei toimi, klikkaa tästä.

Useampi kommentti Reddittissä huomauttaa tuoreen klipin muistuttavan huomattavan paljon aiemmin julkaistua liikkuvaa kuvaa, joka tekee saman kuin ylempi klippi, mutta yllättäen.

Jatkoa The Legend of Zelda: Breath of the Wildille on tulossa. Vielä nimeämätön peli esiteltiin viime vuoden E3-messuilla trailerin kera.