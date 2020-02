Disney julkisti uuden Star Wars -tarinakaanonin – The High Republic sijoittuu aikaan ennen Skywalkereita

Disney on paljastanut työstävänsä täysin uutta Star Wars -tarinakokonaisuutta, joka kantaa nimeä The High Republic.

The High Republic sijoittuu tarinallisesti useampia satoja vuosia ennen kaikkien tuntemaa Skywalker-saagaa. Kyseinen aikakausi oli jedien kulta-aikaa, ja muutoinkin tilanne oli paljon rauhaisampi kuin myöhemmin imperiumin kiristäessä otettaan.

Disneyn palkkaama käsikirjoittaja-armeija on suunnitellut The High Republicia jo useamman vuoden ajan. Tarkoituksena on tehdä syheröstä yhtenäinen kokonaisuus ainakin kirjojen ja sarjakuvien – hyvin todennäköisesti myös elokuvien ja pelien – muodossa. Trailerin voi katsastaa uutisen yläosasta.

Ensimmäiset High Republic -teokset nähdään kuluvan vuoden elokuussa: