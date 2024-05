Kesäkuun PlayStation Plus -ilmaispelit selvillä – luvassa vapaapainia, retromäiskettä sekä Paavo Pesusienen uusin loikinta

Sony on paljastanut kesäkuun PlayStation Plus -ilmaisnimikkeensä.

Tarjolle saadaan tuttuun tapaan kolme teosta, joista Streets of Rage 4 (saitin arvio linkin takana) ja AEW Fight Forever edustavat turpasaunontaa hiukan eri muodoissa. SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake on puolestaan Paavo Pesusienen viimeisin tasohyppely. Kuukauden pelit menevät vaihtoon tuttuun tapaan kuun ensimmäisenä tiistaina, eli neljäs päivä kesäkuuta kuluvaa vuotta.

Sony tiedotti blogissaan myös muun muassa tänään alkavista Days of Play -alennuksista, klassikkokatalogin lisäyksistä sekä PS Plus Premium -käyttäjien pelattavaksi tulevista PS VR 2 -teoksista. Nämä virtuaalitodellisuuslisäykset ovat:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Sonyn julkaisema blogi löytyy kokonaisuudessaan täältä.