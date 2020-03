Kohta päästään taas hyppäämään kopteriin – Comanchen kokeiluversio ilmestyy ensi viikolla

Klassinen helikopterisimulaatio Comanche tekee paluun ensi viikolla.

THQ Nordic ilmoitti Comanche-sarjan uusimman tulokkaan ilmestyvän pian Steamissa. Nukklearin kehittämä peli starttaa kokeiluversiona ja testijaksoa odotetaan kestävän puolisen vuotta.

Sarjan ensimmäinen peli Comanche: Maximum Overkill julkaistiin vuonna 1992 NovaLogicin toimesta. Comanche-sarja koostuu simulaatiopeleistä, joissa lennetään RAH-66 Comanche -hyökkäyshelikoperilla läpi sotilasoperaatioiden. RAH-66:sta piti tulla Yhdysvaltojen ensimmäinen häiveteknologialla varustettu jokasään aseistettu tiedusteluhelikopteri, mutta sen kehitysprojekti lopetettiin vuonna 2004. Tänä vuonna ilmestyvä Comanche on sarjan kymmenes nimike, ja perustuu enemmän toimintakeskeiseen Comanche 4 -helikopteritaisteluun kuin 90-luvun alkuperäiseen simulaattoriin. Comanche sijoittuu lähitulevaisuuteen ja painottuu moninpeliin.

Comanchen Steam Early Access eli kokeiluversio käynnistyy 12. maaliskuuta. Virallinen julkaisupäivä on todennäköisimmin syksyllä 2020.

We're ready to take off! #Comanche will release on Steam via Early Access on March 12, 2020. Stay tuned: Discord https://t.co/xrtTWFk2ai, website https://t.co/FjqGGwmpxy, Steam https://t.co/8BKCLXgMhU pic.twitter.com/MI7QtRr6ER

— THQ Nordic (@THQNordic) March 6, 2020