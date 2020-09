Just Cause -kehittäjä Avalanche Studios palkkaa väkeä historiansa isoimpaan AAA-projektiin

Ruotsalainen Avalanche Studios Group on laajentanut viime vuosina ahkerasti ja yhtiö hakee tälläkin hetkellä työntekijöitä ympäri maailman. Näiden joukossa on tietenkin myös New Yorkin osasto.

Lähinnä suuren budjetin peleihin keskittynyt jaosto on ollut viime vuosina vastuussa sellaisista nimikkeistä, kuin RAGE 2, Mad Max sekä tietenkin Just Cause -sarja. Nyt tekeillä näyttäisi olevan "suurin projekti ikinä".

Esimerkiksi System Programmer -nimikkeelle haetaan seuraavalla saatteella: "Haluamme henkilön liittyvän riveihimme luomaan isointa ja mahtavinta AAA-projektia, jonka olemme koskaan tehneet. Paikka on loistava tilaisuus olla tekemässä seuraavan sukupolven peliä avainasemassa."

Gameplay Animation Programmer -haussa kerrotaan, että "tämän projektin tiimoilta pyrimme puskemaan animaation laatua paljon pidemmälle kuin olemme aiemmin tehneet. Se vaatii myös, että viemme animaatioteknologiamme äärimmilleen."

Senior World Designer -haku puolestaan vahvistaa, että projekti tulee olemaan avoimen maailman peli ja se julkaistaan ulkoisen tahon toimesta.

Onko luvassa Just Cause 5 vai kenties uusi Mad Max? Aika näyttää.