Iske kuin lohikäärme – Yakuza: Like a Dragonin julkaisu koittaa marraskuussa

Yakuza: Like a Dragon on saanut julkaisupäivän ohella nyt myös listauksen eri versiovaihtoehdoista.

Kuten aiemmin on käynyt ilmi, on Yakuza-sarjan uusin tulokas irtiotto sarjan edellisistä peleistä, etenkin vuoropohjaiselta taistelumekaniikaltaan ja roolipelielementeiltään. Peli julkaistaan PC:lle, PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle marraskuun 13. päivä sekä Xbox Series X:lle heti, kun itse konsoli on ulkona. Se on myös osa Microsoftin Xbox Smart Delivery -systeemiä, joka takaa automaattisen päivityksen Series X -versioon. Täten tallennukset voidaan myös siirtää vanhemmalta konsolilta uuteen.

PlayStation 5 -julkaisu varmistettiin viimein Segan toimesta, mutta ajankohta on toistaiseksi tuntematon. Yhtiö tiedottaa, että mikäli ostat pelin PS4:lle, voit päivittää sen kätevästi PS5-versioon.

Ennakkotilaus on nyt myös mahdollista useiden eri versioiden myötä. Alla oleva kuva havainnollistaa, mitä saat missäkin versiossa.

Peli käännetään englanniksi länsimarkkinoille myös ääninäyttelyn osalta. Tällä hetkellä ainoa vahvistettu näyttelijä on legendaarinen George Takei (Star Trek), roolihahmonaan Masumi Arakawa.

Yakuza: Like a Dragon on sarjan kahdeksas osa ja samalla ensimmäinen, joka ei seuraa aiemmista osista tutun Kazuma Kiryun tarinaa. Tällä kertaa päähenkilönä nähdään Ichiban Kasuga, joka sovittaa itselleen oman Yakuza-klaaninsa sankarin viittaa, kun hän menee vapaaehtoisesti syyttömänä miehenä vankilaan toisen asemesta. 18 vuotta myöhemmin Kasugan päästessä vihdoin ulkomaailmaan ei sankarin viittaa olekaan tarjolla, vaan pelkkä tyhjiö, jossa hänen on rakennettava kaikki alusta, täysin yksin. Alla olevasta trailerista voit katsastaa esimakua.