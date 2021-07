Just Cause -kehittäjä Avalanche on tyytyväinen Xbox Game Passiin ja yhteistyökuvioihin Microsoftin kanssa

Avalanche Studiosin toimitusjohtaja Pim Holfve tuntuu olevan varsin tyytyväinen yhteistyökuvioihin Microsoftin kanssa, kertoo tuore Gamesindustry.biz-haastattelu.

Taannoisessa Microsoftin E3-tilaisuudessa esitelty Contraband nähdään ainakin julkaisussaan yksinoikeudella Xboxin alustoilla ja sen myötä luonnollisesti heti ilmestyessään Game Passin valikoimassa. Holfven mukaan Game Pass oli itseasiassa yksi ratkaisevimmista tekijöistä siihen, miksi yksinoikeusdiili alun alkaen solmittiin.

Holfve muistelee lämmöllä esimerkiksi studionsa julkaisemaa theHunter: Call of the Wildiä, joka haali Game Passin ansiosta roppakaupalla pelaajia. Nimikkeen pariin houkutellut ovat sittemmin sijoittaneet reilusti valuuttaa pelin sisäisiin ostoksiin, joten liiketoimintamallin on todistettu toimivan mainiosti. Kirsikkana kakun päällä Microsoft on päästänyt kehittäjät "lähemmäs konsolirautaa", minkä lisäksi apua on saatu myös tekniikan puolella. Vielä kohtuullisen mystiseksi jäävän pelin traileri on katsottavissa uutisen lopusta.

Contraband julkaistaan Xbox Series S|X -konsolikaksikon ohella Windows 10 -tietokoneille.

