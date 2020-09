Nintendo julkisti täysin uuden Zelda-pelin – edellisen seikkailun esiosana toimiva Hyrule Warriors: Age of Calamity julkaistaan jo marraskuussa

Nintendo on julkistanut yllättäen uuden The Legend of Zelda -aiheisen pelin Switch-konsolilleen. Nimen Hyrule Warriors: Age of Calamity saanut nimike tarjoaa astetta toiminnallisempaa menoa tuttujen hahmojen kera. Ja mikä parasta, ei julkaisupäivämäärä ole kovinkaan kaukana.

Tuleva rymistely on Koei Tecmon kehittelemä teos, joka naittaa yhteen The Legend of Zeldan maailman ja Warriors-sarjan pelityylin. Luvassa on siis Linkin ja kumppanien tähdittämää hack and slash -taistelua, jossa vihollisia lakoaa yhden tehtävän aikana useita satoja – parhaimmillaan jopa tuhansia. Samaan tyyliin siis kuin Hyrule Warriors -nimikkeessä, joka on julkaistu eri versioina Wii U-, 3DS- ja Switch-konsoleille.

Hyrule Warriors: Age of Calamity kertoo tarinaa sata vuotta ennen kehutun The Legend of Zelda: Breath of the Wildin tapahtumia. Pelattavana on aiemmasta seikkailusta tuttuja hahmoja, minkä lisäksi odotettavissa on erikoisliikkeitä, erilaisia aseistuksia ja paranneltavia taitoja. Lisää tietoa on lupailtu saapuvaksi lähitulevaisuudessa.

Peli saapuu Switchille kohtuullisen pian, päivämäärällä 20.11. Ohessa traileri sekä nimikkeen kehityksestä enemmän kertova klippi.