Kasarihitti MicroProse Soccer julkaistiin yllättäen Steamissa

Vuoden 1988 MicroProse Soccer on saapunut yllättäen Steamiin.

MicroProse Soccer on muutamaa vuotta myöhemmin kulttimaineeseen kohonneen Sensible Soccerin edeltäjä. Alkuperäinen pallottelu julkaistiin alun perin Commodore 64:lle, mutta sittemmin käännös nähtiin ainakin Amigalla, Amstradilla, Atari ST:llä, MS-DOS:lla ja ZX Spectrumilla. Tarjolla on kokonaiset 29 tiimiä sekä se ikoninen banaanipotku – tietäjät tietää.

MicroProse Soccerin Steam-version julkaisijana toimii Ziggurat Interactive, jonka toimesta Valven pelipalvelussa on nyt myös retrohuuruiset 4th & Inches, Fast Break sekä TKO.