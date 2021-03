Kaksin aina kivempaa: It Takes Two esittäytyy Fleetwood Macin tahtiin fiilistelevällä trailerilla

Josef Faresin luotsaaman Hazelightin It Takes Two sai uuden trailerin.

Fleetwood Macin The Chain -hittikappaleen tahdissa fiilistelevä traileri esittelee pelin yhteistyömekaniikkoja ja siinä samassa myös varsin näyttävän oloista ulkoasua. It Takes Two'n voi jakaa kaverille studion edellisen A Way Out -pelin tapaan, minkä lisäksi mukana on samalta sohvalta tahkottava yhteistyömoodi.

It Takes Two julkaistaan maaliskuun 26. päivä PC:lle (Steam, Origin), Xbox Onelle, Xbox Series S|X:lle, PlayStation 4:lle sekä PlayStation 5:lle.

Lisää aiheesta: