Kauhuveteraani Sam Raimi hyppää Marvelin kelkkaan – ohjaa seuraavan Doctor Strange -elokuvan

Ohjaajaveteraani Sam Raimi on vahvistanut istahtavansa Marvel-elokuvan ohjaajan pallille.

Raimi korvaa aiemmin Doctor Strange in the Multiverse of Madness -elokuvan ohjaajaksi nimetyn mutta sittemmin projektista erkaantuneen Scott Derricksonin. Kyseessä on Marvelin oman rummutuksen mukaan studion ensimmäinen puhdas kauhuelokuva, joten upeilla Evil Dead -klassikoilla tunnetuksi kohonnut veteraani lienee Doctor Strangen kanssa kuin kotonaan.

Sam Raimi on ohjannut aiemmin kolme Sonyn Spider-Man-elokuvaa, joista yhdessä jopa viitattiin Doctor Strange -hahmoon. Sittemmin miehen ohjausprojektit ovat olleet yllättävänkin vähissä, viimeisimpänä täyspitkänä vuoden 2013 Oz the Great and Powerful.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness -elokuvan ensi-illan on uumoiltu tapahtuvan 5. marraskuuta 2021.