Steamissa kahjo keskiviikko – Plague Inc. ja Rebel Inc. pakettitarjouksessa Midweek Madness -alennusmyynnissä

Steamin yllätysale tarjoaa monta varsin kelpoa nimikettä hyvään hintaan. Pelejä lisätään alituiseen, joten seuraa Steamin Twitteriä pysyäksesi perässä.

Midweek Madness -alennusmyynnistä voi hankkia esimerkiksi suositut simulaatiot sisältävän Plague Inc. ja Rebel Inc. -paketin 43 prosentin alennuksella, eli piirun yli 17 eurolla.

Erityisesti Dungeons & Dragons fanien hehkuttama strateginen roolipeli For The King lähtee 60 prosenttia halvemmalla. Kauniin indieseikkailu ASTRONEERin alennus on 35 prosenttia.

Myös vuoropohjaisen avoimen maailman roolipeli Stoneshardin hinta putoaa muutamalla eurolla. Stoneshard on HypeTrain Digitalin kehittämä Steam Early Access -nimike.

Piranha Bytes & friends -paketti pitää sisällään jopa kahdeksan toimintaroolipeliä. 30,31 euron hintainen kokoelma sisältää ruotsalaisen Piranha Bytes -studion Risen-trilogian lisäksi pelit ArcaniA, ArcaniA: Fall of Setarrif, Gothic 3: Forsaken Gods Enhanced Edition, Gothic Universe Edition ja Elex. Paketin jokaisen nimikkeen voi ostaa myös erikseen, totta kai alennettuun hintaan.

Steamin Midweek Madness -tarjoushinnat ovat voimassa 15.-17. huhtikuuta.

🔹 MIDWEEK MADNESS 🔹 Save 43% on the Plague Inc. and Rebel Inc. bundlehttps://t.co/oJkYTsrkED#SteamDeals — Steam (@Steam) April 15, 2020

🔹 MIDWEEK MADNESS 🔹 Save 60% on For The Kinghttps://t.co/6SlKEdGfWB#SteamDeals — Steam (@Steam) April 15, 2020