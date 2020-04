Itkuhan siinä tuli – Aerithin ääninäyttelijä kohtaa videolla hahmonsa ensimmäistä kertaa Final Fantasy VII Remakessa

Äskettäin julkaistu Final Fantasy VII Remake on nostattanut pelaajissa monenlaisia tunteita, ainakin mikäli keskustelualueemme ketjusta voi mitään päätellä. Tunteelliseksi mennään myös tuoreella videoklipillä, jossa Aerithia ääninäytellyt Briana White kohtaa hahmon ensimmäistä kertaa pelissä.

Twitteriin jaetussa liikkuvassa kuvassa on osa Whiten pelisessiosta uusitun roolipelin maailmassa. Oman äänensä sekä hahmon tunnusmusiikin kuuleminen osoittautuivat tunteellisiksi tilanteiksi, kuten alemmasta klipistä voi huomata. Mikäli upotus ei toimi, klikkaa tästä.

I was not prepared for this moment. Hearing my voice over work in the finished product for the first time... Pure magic.

(light spoiler warning) #FF7R pic.twitter.com/ECelqkicqQ

— TheStrangeRebel (@TheStrangeRebel) April 14, 2020