E3 2020:n peliesittelyt ulos alkuperäisinä päivinä – Steam isännöi julkaisua edeltävät demoamiset

Steam Games Festival juhlii tulevia pelejä demojen ja live-kehittäjätapahtumien kautta.

Kesäkuussa järjestettävä verkkotapahtuma Steam Games Festival: Summer Edition nostaa esille seuraavan vuoden aikana julkaistavia nimikkeitä. Kaikki E3 2020 -tapahtumaan suunnitellut peliesittelyt ovat nähtävissä ja koettavissa verkossa. Yleisö pääsee tutustumaan tuleviin julkaisuihin rajoitetun ajan demojen sekä lyhyiden pelikokemusten kautta.

Digitaalinen tapahtuma on The Game Awards -isäntä Geoff Keighleyn työstämä, ja se esiteltiin alunperin oheistuotteena Awards-show'lle joulukuussa 2019. Steam Games Festivalin luvataan laajenevan PC:n lisäksi muillekin alustoille.

Steam Games Festival: Spring Edition toimi maaliskuussa korvaajana tämän vuoden Game Developers Conferencelle. Pelaajat pääsivät testaamaan yli neljääkymmentä demoa tapahtuman suunniteltuna ajankohtana.

Steam Games Festival: Summer Edition järjestetään 9.-14. kesäkuuta 2020.

For the past few months I've thought a lot about new global and digital ways we could celebrate games the summer. Today the announcement of the Steam Game Festival: Summer Edition is the first preview of what's coming together. The Festival will also expand to more platforms. pic.twitter.com/Cl2mDtRCi2

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 13, 2020