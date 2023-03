Kehittäjälegenda Yuji Naka myöntää syyllistyneensä sisäpiirikauppoihin työskennellessään Square Enixillä

Kehittäjälegenda Yuji Naka on myöntänyt syyllisyytensä sisäpiirikauppapetokseen.

Nakaa syytettiin viime vuonna kahteen eri otteeseen sisäpiirikaupoista liittyen eri mobiilipeleihin japanilaisilla pelimarkkinoilla. Hän osti väitetysti Dragon Quest Tactin luoneen Aimingin ja Final Fantasy VII: The First Soldierin luoneen ATeamin osakkeita yhteensä 147,5 miljoonan jenin (reilun miljoonan euron) arvosta vielä työskennellessään Square Enixin leivissä. Molemmat pelisarjat ovat Square Enixin omistuksessa.

Syytteen mukaan Naka yritti myydä ostamansa osakkeet huomattavasti korkeammalla hinnalla perustuen siihen olettamukseen, että ne kasvattavat arvoa edellä mainittujen julkistusten ansiosta. Japanilaisten uutislähteiden mukaan Naka myönsi taannoin syyllistyneensä rikokseen:

– Ennen kuin ostin osakkeet, tiesin molempien pelien suunnitelmista ja faktoista ennen virallista julkistusta, Naka kertoi oikeudessa.

The First Soldier sai julkaisunsa ympäri maapalloa marraskuussa 2021, mutta sen serverit suljettiin tammikuussa 2023. Dragon Quest Tactin on puolestaan määrä saada julkaisunsa Japanin ulkopuolella lähitulevaisuudessa.

