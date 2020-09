Sonic-luojan Rodea the Sky Soldier poistuu pian Nintendon kauppapalveluista

Rodea the Sky Soldier tekee lähtöään Wii U:n ja 3DS:n kauppapaikoilta.

Tulipalokiirettä ei pelin ostamiseen kuitenkaan vielä ole, sillä se tulee poistumaan eShopista syyskuun 30. päivä sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa.

Nimi on monille varmasti melko tuntematon, eikä ihme, sillä se oli melkoinen väliinputoaja ilmestyessään. Kyseessä on kuitenkin Sega-legenda Yuji Nakan (Phantasy Star, Sonic the Hedgehog, Nights into Dreams ym.) luoma projekti, jolla on mielenkiintoinen ja pitkä kehityshistoria. Peli menestyi heikosti niin kaupallisesti kuin arvioidenkin osalta, joten uteliaiden keräilijöiden keskuudessa tuotoksesta saattaa tulla entistä halutumpi tapaus, kun peli kauppapaikoilta katoaa.

Naka on edelleen aktiivinen pelien saralla. Hänen uusin projekti Balan Wonderworld vaikuttaa sangen lupaavalta ja sen on tarkoitus ilmestyä Steamissä, Switchillä, PlayStation 4:llä ja 5:llä sekä Xboxeilla alkuvuodesta 2021.

Pelin Wii U-versio oli sikäli erikoinen tapaus, että se oli pitkälti vain graafisesti paranneltu 3DS-peli. Mukana tuli kuitenkin pelillisesti kattavampi Wii-versio, jota ei koskaan julkaistu itsenäisenä teoksena.

Alla Nakan ja Zin Hasegawan mietteitä projektista.