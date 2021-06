Kolmatta kertaa viivästynyt Prince of Persia: The Sands of Time -uusversio siirtyi ensi vuoden puolelle

Ubisoftin Prince of Persia: The Sands of Time Remake viivästyy ensi vuoden puolelle.

Teoksen julkaisua lykätään jo kolmatta kertaa. Viime vuoden syyskuussa paljastettu peli oli alun perin tarkoitus tuoda markkinoille jo tämän vuoden tammikuussa, mutta joulukuussa Ubisoft viivästytti julkaisua maaliskuulle. Helmikuun saapuessa yhtiö tiedotti kuitenkin, että ilmestymisajankohta siirtyy hamaan tulevaisuuteen.

Uutta julkaisupäivää saatiin odottaa aina 7. kesäkuuta saakka. Tuolloin kehittäjätiimi ilmoitti Twitterissä, että Sands of Time Remake näkee päivänvalon vuoden 2022 aikana. Samalla paljastui, ettei peliä nähdä lainkaan Ubisoftin tämän vuoden Forward-livetapahtumassa.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Prince of Persia: The Sands of Time keräsi vuonna 2003 ilmestyessään kosolti kehuja. Uusversio sisältää graafisten parannusten lisäksi parannetun kameran sekä uusitut kontrollit. Lisäksi pelissä esiintyviä hahmoja varten on tehty lisää liikkeenkaappausta ja nauhoitettu uusia repliikkejä. Lukuisista äänirooleista tuttu Yuri Lowenthal palaa prinssin rooliin ja Farahin äänenä kuullaan tällä kertaa Guidestonesista tuttua Supinder Wraichia.

Lisätietoa tuotoksesta on luvattu heti, kun tiimi on valmis sitä paljastamaan. Sitä odotellessa voi katsastaa alta viimevuotisen paljastustrailerin.