Koronapandemia muutti suunnitelmat: Rainbow Six Quarantine sai uuden nimen – kiusoitteluvideo julki

Ubisoft on nimennyt Rainbow Six Quarantinen Rainbow Six Extractioniksi.

Rainbow Six -saagan tuorein osa – tuolloin vielä Quarantine-lisänimellä varustettu – julkistettiin alkujaan vuoden 2019 E3-messuilla. Sittemmin 1-3 pelaajan yhteistyöräiskinnästä ei ole nimenmuutosta lukuun ottamatta kuultu pahemmin yksityiskohtia kuultu. Peli on nyt kuitenkin ristitty Rainbow Six Extractioniksi, joka ilmeisesti koronapandemian runtelemassa maailmassa nähdään aiempaa passelimpana vaihtoehtona.

Rainbow Six Extractionista kuullaan lisää kesäkuun 12. päivän Ubisoft Forward -tapahtumassa. Linjoille on syytä virittäytyä Suomen aikaa kello 22:00.

