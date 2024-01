Konami tuo kaksi vanhaa pelisarjaansa takaisin kokoelmien muodossa

Iloisia uutisia pelikokoelmien ystäville.

Limited Run Games ja Konami tuovat kaksi menneiden vuosien pelisarjaa takaisin, sillä Felix the Cat- ja Rocket Knight Adventures -seikkailut kääräistään kumpikin omiin kokoelmiinsa.

Felix the Cat -kokoelman kanssa pelisarjasta puhuminen on kenties pientä liioittelua, sillä paketissa on vain kaksi nimikettä. Koettavana on 8-bittiselle Nintendolla vuonna 1992 julkaistu Felix the Cat -tasoloikka sekä Game Boy -käsikonsolille vuonna 1993 julkaistu samaa nimeä kantanut lähes identtinen tuotos. Peleihin lupaillaan kokoelman myötä pelitilanteen tallennusta sekä muita ominaisuuksia.

Kissaseikkailujen pariin päästään PlayStation 4:llä, PlayStation 5:llä ja Nintendo Switchillä vielä hämärän peitossa olevana ajankohtana. Limited Run Gamesin kautta hankittavien fyysisten versioiden ennakkotilaus alkaa 9.2.

Rocket Knight Adventures: Re-Sparked -nimen saanut kokoelma sen sijaan tuo pelattavaksi tuotokset Sega Mega Drive -konsolilta tutut pelit Rocket Knight Adventures ja Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 sekä Super Nintendolla nähdyn Sparkster-spinoffin.

Pakettiin lupaillaan uutta animoitua alkuvideota, pelitilanteen tallentamista sekä kelaamista taaksepäin, pomotaistoihin keskittyvää moodia ja paljon muuta.

Opossumihahmon tähdittämät tasoloikat saapuvat PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Nintendo Switchille ja PC:lle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Fyysisen version ennakkotilausta Limited Run Gamesin kautta päästään tekemään 19.1. alkaen.

