Koronahuolet siirsivät uuden James Bondin ensi-illan aina ensi vuoteen saakka

Uusin James Bond -raina No Time to Die saa ensi-iltansa vasta ensi vuonna.

Daniel Craigin viimeiseksi jäävä Bond-rymistely No Time to Die on odotellut julkaisuaan jo pidemmät tovit. Ensi-illan oli tarkoitus olla jo kuluvan vuoden huhtikuussa, minkä jälkeen koronahuolet lykkäsivät ilmestymistä marraskuulle. Pandemiatilanne jyllää kuitenkin edelleen sen verran pahana, että Bond ja kumppanit nähdään nykytiedon valossa valkokankailla vasta ensi vuonna, huhtikuun 2. päivä.

Elokuvarintamalla on sattunut koronan vuoksi enemmänkin lykkäyksiä. Muun muassa Black Widow on siirretty jo useampaan otteeseen nykyisen ensi-illan ajoittuessa ensi vuoden toukokuulle. Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu joulukuun julkaisuiksi uumoilluille Dunelle ja Wonder Woman 1984:lle.

Lisää aiheesta: