Koronapandemia ei hellitä: Tom Cruisen megaelokuvien ensi-iltoja siirrettiin useammalla kuukaudella

Sekä Top Gun: Maverick että Mission: Impossible 7 ovat saaneet uudet ensi-iltapäivämäärät.

Kasariklassikko Top Gunin tarinaa jatkava Top Gun: Maverick oli tarkoitus tuoda teattereihin marraskuulle ajoittuvan kiitospäivän tienoilla. Nyt ensi-iltaa on siirretty koronan tieltä kohti parempaa tulevaisuutta, aina ensi vuoden toukokuun 27. päivälle. Aiemmin kyseinen päivä oli varattu myöskin Tom Cruisen tähdittämälle Mission: Impossible 7:lle, mutta nyt Ethan Huntin kommellukset on päätetty siirtää aina syyskuun 30. päivälle saakka. Suomen ensi-iltapäivissä voi olla vielä pientä vaihtelua aiemmin mainittuihin.

Muista lähiaikojen ensi-illoista mainittakoon Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3.9.2021), 007: No Time to Die (30.9.2021), Ghostbusters: Afterlife (19.11.2021) sekä Spider-Man: No Way Home (17.12.2021).