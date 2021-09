The Last of Us -televisiosarjan pilottijakson kuvaukset saatu kunnialla valmiiksi

The Last of Us -televisiosarjan pilottijakson kuvaukset on saatu kunnialla valmiiksi.

Aloitusjakson kuvausten päättymistä julisti ohjaaja Kantemir Balagov Instagram-tilillään. Miekkonen kertoo olevansa kiitollinen mahdollisuudesta ja kuvausten tarjonneen niin ylä- kuin alamäkiäkin. Kiittelevien tagailujen jälkeen venäläisohjaaja kertoo palaavansa ainakin toistaiseksi takaisin kotimaahansa. Sarjan muista ohjaajista on vahvistettu toistaiseksi Jasmila Žbanić ja Ali Abbasi.

Pedro Pascalin ja Bella Ramseyn tähdittämä The Last of Us käynnistyy ensi vuoden aikana HBO-palvelussa.

