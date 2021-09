CD Projekt ei ole varma, valmistuvatko Witcherin ja Cyberpunkin päivitetyt versiot tälle vuodelle

CD Projekt Red ei ole aivan varma, saavatko The Witcher 3: Wild Hunt ja Cyberpunk 2077 uuden konsolisukupolven päivityksiä vielä kuluvan vuoden aikana.

Sekä The Witcher 3 että Cyberpunk 2077 on ollut tarkoitus tuoda ehostettuna PlayStation 5:lle ja Xbox Series S|X:lle vuoden 2021 lopussa. Nyt monessa kohussa rypenyt puolalaisstudio tuumailee kuitenkin, että suunnitelma ei välttämättä tule toteutumaan. Tavoite on toki edelleen loppuvuodessa, mutta aikataulu saattaa loppupeleissä myös viivästyä. Yritys on kuitenkin kova, sillä kuuleman mukaan kolmasosa yrityksen työntekijöistä pakertaa tällä hetkellä Cyberpunkin Series- ja PS5-versioiden parissa. Lisätietoja tarkemmista aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin.

The Witcher 3: Wild Hunt julkaistiin vuonna 2015 PC:lle, PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle, myöhemmin myös Switchille. Viime vuonna Stadialle, PC:lle, Xbox Onelle sekä PlayStation 4:lle ilmestynyt Cyberpunk 2077 puolestaan herätti julkaisunsa aikaan valtavan kohun puhtaan keskeneräisyytensä vuoksi.

Lisää aiheesta: