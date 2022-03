Kotimainen Next Games luotsaa Netflixiä entistäkin laajemmin pelien pariin

Ahkerasti pelimaailmaa kohti tähyävä Netflix on tehnyt ostotarjouksen kotimaisesta Next Games -studiosta.

Merkittävien kauppojen hinnaksi on esitetty 2,10 euroa osakkeelta, mikä tekee kokonaissummaksi 65 miljoonaa euroa. Ostotarjouksella on jo Next Gamesin ja suurimpien osakeomistajien hyväksyntä, joten kauppojen voisi olettaa toteutuvan aikataulunsa mukaisesti kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana.

Suoratoistojätti Netflix on laajentanut jo aiemmin pelien suuntaan tuomalla palveluunsa useampiakin nimikkeitä. Next Gamesin on tarkoitus toimia Netflixin "ydinpeliyhtiönä" laajentaen valikoimaa entisestään. Studion meriittilistalta voi bongata muun muassa The Walking Dead- ja Stranger Things -aiheisia tuotoksia.

Vuonna 2013 perustetun Next Gamesin tiedotteen voi lukea täältä.