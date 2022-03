Indiehelmiä ja Guardians of the Galaxyä maaliskuun alkupuoliskon Game Pass -tarjonnassa

Microsoft on paljastanut maaliskuun alkupuoliskon Game Pass -lisäyksensä, kuten tapana on.

Maaliskuu starttailee vahvasti, saadaanhan heti kättelyssä tarjolle 1. päivä julkaistava indietuotos Far: Changing Tides ja suoratoistettavaksi saapuva Microsoft Flight Simulator. Myöhemmin päästään pelastamaan ja vähän matkan varrella tuhoamaankin galaxeja kehutun Marvel's Guardians of the Galaxyn parissa. Unohtaa ei sovi myöskään raastavan realistista Lawn Mowing Simulator -elämäsimulaattoria.

Tarkempia yksityiskohtia voi tuttuun tapaan tutkia Xboxin uutissivulta, mutta pelilistaus näyttäisi kuitenkin seuraavanlaiselta:

1.3.

Far: Changing Tides (pilvi, konsoli, PC)

Microsoft Flight Simulator (pilvi)

3.3.

Lighting Returns: Final Fantasy XIII (konsoli, PC)

10.3.

Poistuvat 15.3.